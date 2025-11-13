Трамп сказал, почему демократы вспоминают дело Эпштейна

Президент США республиканец Дональд Трамп считает, что оппозиция в лице Демократической партии вновь поднимает тему дела Джеффри Эпштейна, пытаясь отвлечь внимание сограждан от невыгодных для нее последствий очередного бюджетного кризиса в Вашингтоне.

"Демократы вновь пытаются затрагивать тему фальсификации данных о деле Джеффри Эпштейна, потому что готовы пойти на все, чтобы отвлечь внимание от того, как плохо они выступили в ситуации вокруг шатдауна и многих других вопросов. Только очень плохие или глупые республиканцы попадут в эту ловушку", - написал американский лидер в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно изложенным им сведениям, нынешняя частичная приостановка деятельности правительства США ввиду неспособности демократов и республиканцев согласовать уровни ряда бюджетных расходов обошлась стране в $1,5 трлн. Республиканцам следует игнорировать повторный выход дела финансиста Эпштейна, уличенного в свое время в растлении несовершеннолетних, фактически в центр внимания в Вашингтоне, полагает Трамп.

Демократы в Палате представителей Конгресса США опубликовали нескольким часами ранее электронное письмо Эпштейна, в котором тот утверждал, что Трамп знал о его преступлениях. Американские законодатели, входящие в комитет по надзору и подотчетности нижней палаты Конгресса, заявили в X, что "получили новые электронные письма" из материалов, предоставленных душеприказчиками Эпштейна, который совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. По мнению демократов, эти послания "вызывают серьезные вопросы о Дональде Трампе и о его осведомленности об ужасных преступлениях Эпштейна".

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годы он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его смерти.