Вот оно, суровое и беспощадное французское правосудие! Примерно месяц провел в тюрьме экс-президент Николя Саркози - тот самый, чью президентскую кампанию финансировал Каддафи.
Собственно, в этом его и признали виновным.
Однако же, как видим, французские законы работают мягко говоря, избирательно: финансировали? Ну, больше так не делай. А теперь топай в ресторан, Николя, тюрьма тюрьмой, а обед пропускать нельзя.
