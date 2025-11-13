В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о тяжелом "наказании" Саркози.

Day.Az представляет публикацию:

Вот оно, суровое и беспощадное французское правосудие! Примерно месяц провел в тюрьме экс-президент Николя Саркози - тот самый, чью президентскую кампанию финансировал Каддафи.

Собственно, в этом его и признали виновным.

Однако же, как видим, французские законы работают мягко говоря, избирательно: финансировали? Ну, больше так не делай. А теперь топай в ресторан, Николя, тюрьма тюрьмой, а обед пропускать нельзя.