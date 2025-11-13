https://news.day.az/unusual/1795036.html В Бразилии родился кот-циклоп - ВИДЕО В Бразилии родился котёнок с одним глазом, которого уже прозвали "циклоп-кот". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Во время развития эмбриона, вместо того чтобы структура мозга разделилась на две части, формируется единая масса.
В Бразилии родился кот-циклоп - ВИДЕО
В Бразилии родился котёнок с одним глазом, которого уже прозвали "циклоп-кот".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Во время развития эмбриона, вместо того чтобы структура мозга разделилась на две части, формируется единая масса. Так как глаз развивается вместе с этой структурой, он оказывается посередине", - объяснили врачи.
Представляем вашему вниманию данное видео:
