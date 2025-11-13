В Бразилии родился кот-циклоп

В Бразилии родился котёнок с одним глазом, которого уже прозвали "циклоп-кот".

Как передает Day.Az

"Во время развития эмбриона, вместо того чтобы структура мозга разделилась на две части, формируется единая масса. Так как глаз развивается вместе с этой структурой, он оказывается посередине", - объяснили врачи.

