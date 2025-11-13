https://news.day.az/officialchronicle/1795060.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней из США - ФОТО 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней из США.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
