https://news.day.az/world/1794758.html Эрдоган обсудил с премьер-министром Грузии поисково-спасательные работы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Как сообщает Day.Az, отдел коммуникаций Администрации президента Турции опубликовал заявление в социальной сети "X".
В ходе беседы обсуждалась ситуация с проведением поисково-спасательных работ после крушения военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.
Премьер-министр Грузии выразил соболезнования Президенту Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих, а президент Турции поблагодарил Кобахидзе за поддержку и слова сочувствия.
