https://news.day.az/world/1794754.html Шесть стран ЕС изъявили нежелание принимать мигрантов в следующем году Шесть стран Евросоюза планируют подать заявку на освобождение от переселения мигрантов. Как передает Day.Az, об этом пишет Интерфакс со ссылкой на польские СМИ.
"Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша сталкиваются с серьезным миграционным давлением и смогут подать заявку на полное или частичное освобождение от переселения мигрантов на следующий год в соответствии с пактом ЕС о предоставлении убежища и миграции", - отмечается в сообщении.
