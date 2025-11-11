Шесть стран ЕС изъявили нежелание принимать мигрантов в следующем году

Шесть стран Евросоюза планируют подать заявку на освобождение от переселения мигрантов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Интерфакс со ссылкой на польские СМИ.

"Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша сталкиваются с серьезным миграционным давлением и смогут подать заявку на полное или частичное освобождение от переселения мигрантов на следующий год в соответствии с пактом ЕС о предоставлении убежища и миграции", - отмечается в сообщении.