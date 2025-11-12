Министр обороны Азербайджана посетил Боснию и Герцеговину

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил Боснию и Герцеговину.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что в рамках визита генерал-полковник З. Гасанов встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

На встрече, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев, состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр обороны вместе с возглавляемой им делегацией также посетил мемориальный комплекс, воздвигнутый в память о жертвах Ходжалинского и Сребреницкого геноцидов в Парке Дружбы, и возложил к нему венок.