Британского министра обвинили в подготовке переворота

Команда премьер-министра Великобритании Кира Стармера считает, что министр здравоохранения Уэс Стритинг готовит переворот с целью смещения главы правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

"За последнюю неделю команда премьер-министра получила новую информацию, свидетельствующую о том, что Стритинг активно готовил переворот", - говорится в сообщении.

Союзники британского премьер-министра считают, что любая попытка отстранить Стармера рискует подорвать финансы правительства.

Ранее сообщалось, что большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании считают, что премьер-министр Кир Стармер уйдет в отставку еще до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения.