Фуад Наджафли освобожден от должности полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской АР

Фуад Наджафли освобожден от должности полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Освободить Фуада Вахид оглу Наджафли от должности полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике", - говорится в распоряжении.