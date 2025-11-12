https://news.day.az/officialchronicle/1794857.html Фуад Наджафли освобожден от должности полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской АР - РАСПОРЯЖЕНИЕ Фуад Наджафли освобожден от должности полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Освободить Фуада Вахид оглу Наджафли от должности полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике", - говорится в распоряжении.
