Узбекистан намерен увеличить долю частного сектора в ВВП к 2030 году

Узбекистан намерен увеличить долю частного сектора в ВВП до 60% к 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Департамента анализа, поддержки и координации государственной политики по развитию малого и среднего бизнеса министерства экономики и финансов Узбекистана Тимур Хусанов в ходе презентации отчета Азиатского банка развития (АБР) "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025) в Баку.

"Мы все занимаемся развитием микропредприятий, малого и среднего бизнеса, и для Узбекистана это имеет особое значение, - отметил Тимур Хусанов. - Сегодня население нашей страны составляет около 38 миллионов человек, и большинство из них - молодежь. Малый и средний бизнес играет ключевую роль в экономике, на долю частного сектора приходится около 54% ВВП, и этот показатель продолжает расти".

По его словам, стратегической целью Узбекистана является увеличение доли частного сектора в ВВП до 60% к 2030 году.

"Это амбициозная цель и серьёзный вызов для нашего министерства, наших агентств и предприятий. Мы уже дважды предпринимали попытки разработать стратегию развития МСП, и в настоящее время у нас есть чёткое видение и миссия благодаря сотрудничеству с Азиатским банком развития, который предоставил нам трёх экспертов", - подчеркнул он.

Хусанов добавил, что министерство продолжит активную работу над совершенствованием государственной политики поддержки МСП, что станет важным шагом на пути к устойчивому экономическому росту.