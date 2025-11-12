https://news.day.az/officialchronicle/1794875.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Гедабейского района Орхан Чингиз оглу Мурсалов освобожден от должности главы Исполнительной власти Гедабейского района. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
