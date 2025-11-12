Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, обрушилась на Землю.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Мощная буря регистрируется в связи с приходом к Земле экстремального роста вспышечной активности последних дней, сейчас ее уровень составляет G4.66.

"Геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый, из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1-G2", - отмечают ученые.

Единственным объяснением, по мнению ученых, может быть движущееся последним облако плазмы от самой сильной, вспышки года X5.1. Оно из-за своих рекордных скоростей уже догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака, поэтому сейчас толкает и сдавливает их, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики.

Основной пик воздействия магнитной бури ученые по-прежнему прогнозируют в середине суток.