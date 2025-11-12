Президент Ильхам Алиев доказал: решительность и системность ведут к историческим достижениям

Благодаря решительным действиям и стратегическому видению Президента Ильхама Алиева политическое руководство Азербайджана, дипломатические ресурсы и управленческие механизмы были объединены в единую, эффективно функционирующую систему.

Об этом в беседе с Day.Az сказала казахстанский политолог, ассистент профессора кафедры "Медиакоммуникации и истории Казахстана" Международного университета информационных технологий Айгерим Жампетова.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан не только восстановил контроль над освобождёнными территориями, но и заложил основу для их дальнейшего восстановления и развития. Кроме того, Президент Ильхам Алиев сумел сохранить баланс между военными действиями и международными обязательствами, обеспечив легитимность позиции страны на мировой арене. Так например Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что именно под авторитетным руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг "большой исторической победы" и восстановил государственный суверенитет, что является признанием его политического мастерства и дальновидности", - сказала она.

По ее словам, День Победы 8 ноября - это не просто историческая дата, а символ национального единства и восстановления исторической справедливости.

"Победа 2020 года объединила общество вокруг общих целей и продемонстрировала способность государства реализовывать сложные стратегические задачи, включая восстановление территорий и обеспечение их безопасности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно отмечал, что народ Казахстана "искренне радуется исторической победе Азербайджана и восстановлению его суверенитета". Эти слова отражают не только уважение к достижениям братского народа, но и глубокое понимание важности этой победы для всей тюркской общности и региональной стабильности", - подчеркнула Жампетова.

По мнению эксперта, сегодня Азербайджан вступил в новый этап - восстановление освобождённых территорий и возвращение внутренне перемещённых лиц.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева реализуется масштабная программа "Великое возвращение", которая сочетает инфраструктурное восстановление, развитие зелёной энергетики, создание новых экономических зон и экологически устойчивых городов. Эти проекты имеют стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для всего Южного Кавказа, способствуя формированию новых транспортных и логистических коридоров, укреплению связей внутри тюркского мира и расширению возможностей международного сотрудничества. Казахстан, который последовательно поддерживает братские отношения с Азербайджаном, внёс свой вклад в восстановление территорий, построив в городе Физули Центр развития детского творчества имени Курмангазы. Этот проект служит примером братской поддержки и укрепляет культурные и гуманитарные связи между нашими странами", - заключила Жампетова.