Месси подтвердил, что все еще болеет за "Барселону"

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что все еще болеет за "Барселону", за которую он выступал с 2003 по 2021 год.

"Да, да, очевидно, и тем более что теперь нас несколько человек вместе. Мы всегда обсуждаем все ситуации, которые происходят в "Барселоне", результаты и игру", - приводит слова Месси Day.Az со ссылкой на Sport.es.

В "Интер Майами" Месси окружен целой группой бывших партнеров по "Барселоне": Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба присоединились к клубу после него. Тренером клуба является Хавьер Маскерано.

За сине-гранатовых Месси провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании, выиграл семь Кубков Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.