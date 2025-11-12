Глава Исполнительной власти Насиминского района представлен коллективу

Эльхан Огтай оглу Ибрагимов, назначенный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Насиминского района, сегодня в присутствии представителей общественности района был представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на представлении З. Нагдалиев передал Э. Ибрагимову поручения и рекомендации главы государства.

Э. Ибрагимов выразил благодарность за оказанное ему доверие.