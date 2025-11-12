Азербайджан увеличивает финансирование этих пособий

В следующем году общий объём пособий, выплачиваемых в Азербайджане по случаю рождения ребёнка, составит 39,97 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заключении Счётной палаты на законопроект о бюджете Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики на 2026 год.

Согласно документу, данный показатель на 4,02 миллиона манатов, или на 11,2% больше по сравнению с 2025 годом.

Ожидается, что в будущем году средний размер пособия увеличится до 600 манатов, а количество получателей составит 66 615 человек.