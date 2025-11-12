https://news.day.az/economy/1794962.html Азербайджан увеличивает финансирование этих пособий В следующем году общий объём пособий, выплачиваемых в Азербайджане по случаю рождения ребёнка, составит 39,97 миллиона манатов.
В следующем году общий объём пособий, выплачиваемых в Азербайджане по случаю рождения ребёнка, составит 39,97 миллиона манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заключении Счётной палаты на законопроект о бюджете Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики на 2026 год.
Согласно документу, данный показатель на 4,02 миллиона манатов, или на 11,2% больше по сравнению с 2025 годом.
Ожидается, что в будущем году средний размер пособия увеличится до 600 манатов, а количество получателей составит 66 615 человек.
