Глава Исполнительной власти Гёйгёльского района освобожден от должности

Эльвин Назим оглу Пашаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гёйгёльского района.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.