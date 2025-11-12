https://news.day.az/officialchronicle/1794877.html Глава Исполнительной власти Гёйгёльского района освобожден от должности Эльвин Назим оглу Пашаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гёйгёльского района. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
