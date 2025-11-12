Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете ООН по туризму

Утверждено членство Азербайджана в 124-й и 125-й сессиях Исполнительного совета ООН по туризму, которые прошли 7-11 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Отмечается, что азербайджанская делегация также приняла участие в 26-й сессии Генеральной ассамблеи организации.

В рамках заседания Генеральной ассамблеи состоялась встреча председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева с государственным секретарем Министерства туризма Бразилии Аной Карлой Мачадо Лопес. В ходе встречи был подписан "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством туризма Федеративной Республики Бразилия".

Кроме того, в рамках встречи Фуада Нагиева с министром экономики и туризма Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллой бин Туком Аль Марри были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в туристической сфере.

Отметим, что 26-я сессия Генеральной ассамблеи ООН по туризму утвердила нового Генерального секретаря организации - Шейху Аль-Новаис.