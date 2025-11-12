Тела погибших в авиакатастрофе в Грузии военных отправят в Турцию

Поисково-спасательные и аварийные группы продолжают работу в связи с крушением нашего самолета на границе Азербайджана и Грузии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил руководитель Управления коммуникаций Администрации Президента Турции Бурханеттин Дуран.

По его словам, тела военнослужащих, погибших в результате крушения, будут доставлены в Турцию на самолёте A‑400M, который доставил в Грузию поисково-спасательные и аварийные группы.

Напомним, 11 ноября на территории Грузии потерпел крушение принадлежащий Турции военный транспортный самолёт C‑130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию. В результате аварии погибли находившиеся на борту 20 военнослужащих. На данный момент обнаружены тела 19 из 20 погибших военнослужащих.