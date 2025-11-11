https://news.day.az/world/1794660.html У границы Азербайджана и Грузии разбился турецкий самолет - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО У грузино-азербайджанской границы разбился военный вертолет ВС Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Имеди". У грузино-азербайджанской границы разбился, предположительно, военный вертолет, принадлежавший Вооруженным силам Турции.
У границы Азербайджана и Грузии разбился турецкий самолет - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Грузовой самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в районе азербайджано-грузинской границы.
Как передает Day.Az, информацию об инциденте распространило Министерство национальной обороны Турции.
По имеющимся данным, в настоящее время начаты поисково-спасательные работы, которые проводятся в координации с грузинскими структурами.
16:04
У грузино-азербайджанской границы разбился военный вертолет ВС Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Имеди".
У грузино-азербайджанской границы разбился, предположительно, военный вертолет, принадлежавший Вооруженным силам Турции.
