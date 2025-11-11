У границы Азербайджана и Грузии разбился турецкий самолет

Грузовой самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в районе азербайджано-грузинской границы.

Как передает Day.Az, информацию об инциденте распространило Министерство национальной обороны Турции.

По имеющимся данным, в настоящее время начаты поисково-спасательные работы, которые проводятся в координации с грузинскими структурами.

16:04

У грузино-азербайджанской границы разбился военный вертолет ВС Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Имеди".

У грузино-азербайджанской границы разбился, предположительно, военный вертолет, принадлежавший Вооруженным силам Турции.