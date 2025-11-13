https://news.day.az/world/1795029.html Германия увеличит финансовую помощь Украине Правительство Германии намерено в 2026 году увеличить финансовую помощь Украине на 3 миллиарда евро. Как сообщает Day.Az, об этом заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клинкбайл. "На заседании по корректировкам бюджета мы выделим дополнительно ещё 3 миллиарда евро на укрепление Украины", - сказал он.
