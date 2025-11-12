Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему «Конституция и верховенство закона в современных правовых системах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Конституция и верховенство закона в современных правовых системах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас на международной конференции на тему "Конституция и верховенство закона в современных правовых системах", посвященной 30-й годовщине принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Ровно 30 лет назад - 12 ноября 1995 года - азербайджанский народ в продолжение многовековых традиций своей государственности принял путем всенародного голосования - референдума первую Конституцию суверенной Азербайджанской Республики. Принятие этого высшего правового документа в условиях, когда независимость была только обретена, территории подверглись военной агрессии, царила внутренняя напряженность, стало важнейшим общественно-политическим событием в истории страны, ознаменовало новую веху в государственном строительстве Азербайджана.

Разработанная комиссией под непосредственным руководством Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Конституция, основанная на общечеловеческих ценностях, конституционном опыте ведущих демократических государств мира, сыграла роль гаранта в строительстве современного, демократического, правового и светского государства, становлении гражданского общества и формировании демократических традиций.

В Основном законе народ Азербайджана провозглашен как единственный источник государственной власти, в соответствии с принципом разделения властей установлены взаимный баланс между законодательной, исполнительной и судебной властями и рамки их полномочий, в качестве высшей цели государства закреплены обеспечение прав и свобод человека и гражданина, а также достойного уровня жизни граждан Азербайджанской Республики. Одно из основных мест в Конституции также занимают вопросы обеспечения независимости судебной власти, поддержки политического плюрализма, формирования фундаментальных основ местного самоуправления.

За время, прошедшее после принятия Конституции, она выступила основой для проводимых внутри страны многогранных реформ и интеграции в глобализирующийся мир, доказала свою незаменимую роль в обеспечении верховенства закона в обществе, развитии свободного предпринимательства и рыночной экономики, защите исторического, национально-культурного наследия народа, подтвердив, что построена на здоровых основах.

Стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана, занявшего достойное место в качестве ведущего государства в регионе, происходящие в обществе общественно-политические процессы обусловили необходимость адаптации Конституции к вызовам времени. Дополнения и поправки, внесенные в Конституцию в различные годы с этой целью, охватывали многие важные вопросы, направленные на укрепление механизмов обеспечения прав и свобод человека, углубление основ гражданского общества и совершенствование государственного управления.

В этом году мы также с большой гордостью отмечаем пятую годовщину исторической Победы, одержанной нами в 44-дневной Отечественной войне за освобождение оккупированных земель. Восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета страны заложило основу для нового исторического этапа в развитии Азербайджана, а также обусловило необходимость реформ как в экономической, социальной и культурной, так и правовой сферах. С этой точки зрения уверен, что предстоящие на конференции обсуждения по различным актуальным вопросам с участием известных специалистов в области конституционного строительства, а также достигнутые результаты будут способствовать обеспечению верховенства Конституции, более эффективной защите прав и свобод человека и гражданина.

Еще раз сердечно приветствую вас в Баку и желаю успехов в работе конференции".