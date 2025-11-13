Угроза теракта в Германии

Полиция ФРГ запретила рождественскую ярмарку в Магдебурге по соображениям безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bild.

Ярмарка была запрещена на фоне начала судебного процесса по делу Талеба аль-Абдульмохсена, который наехал на людей во время рождественской ярмарки в 2024 году.

Мэр Магдебурга Симона Боррис опротестовала данное решение, заявив, что, если следовать логике немецкой полиции, "каждый город, который разрешает фестивали, рынки или культурные мероприятия, объявляется причиной появления потенциальной террористической угрозы".

Полицейский запрет также вызвал возмущение в Немецкой ассоциации шоуменов, где обратили внимание на то, что ярмарку отменили за две недели до ее проведения, в момент, когда подготовка к мероприятию была почти полностью завершена.

20 декабря автомобиль BMW X3 на высокой скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. В результате наезда машины на толпу шесть получили травмы, несовместимые с жизнью, 338 людей пострадали.