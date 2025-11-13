https://news.day.az/world/1795035.html

Трамп подписал законопроект о финансировании правительства

Президент США Дональд Трамп оценил ущерб от шатдауна в $1,5 трлн, обвинив в этом Демократическую партию США. Как передает Day.Az, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.