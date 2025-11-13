https://news.day.az/world/1795035.html Трамп подписал законопроект о финансировании правительства Президент США Дональд Трамп оценил ущерб от шатдауна в $1,5 трлн, обвинив в этом Демократическую партию США. Как передает Day.Az, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп подписал законопроект о финансировании правительства
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий финансирование правительства США до конца января, тем самым положив конец рекордно долгой приостановке работы правительства.
Как передает Day.Az, законопроект был одобрен Палатой представителей и направлен Трампу на подпись.
Отмечается, что документ предусматривает финансирование правительства до 30 января.
Закрытие, продолжавшееся 43 дня с 1 октября, вошло в историю США как самое продолжительное прекращение работы правительства (шатдаун).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре