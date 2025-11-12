https://news.day.az/world/1794905.html Обнаружен "черный ящик" потерпевшего крушение турецкого самолета Обнаружен "черный ящик" военно-транспортного самолета ВВС Турции, потерпевшего крушение на территории Грузии. Как сообщает Day.Az, причина авиакатастрофы будет установлена после изучения данных "черного ящика".
Обнаружен "черный ящик" потерпевшего крушение турецкого самолета
Обнаружен "черный ящик" военно-транспортного самолета ВВС Турции, потерпевшего крушение на территории Грузии.
Как сообщает Day.Az, причина авиакатастрофы будет установлена после изучения данных "черного ящика".
Ранее мы сообщали, что грузовой самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в районе азербайджано-грузинской границы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре