Обнаружен "черный ящик" потерпевшего крушение турецкого самолета

Обнаружен "черный ящик" военно-транспортного самолета ВВС Турции, потерпевшего крушение на территории Грузии.

Как сообщает Day.Az, причина авиакатастрофы будет установлена после изучения данных "черного ящика".

Ранее мы сообщали, что грузовой самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в районе азербайджано-грузинской границы.

 