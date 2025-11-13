Трамп обвинил демократов в попытке шантажировать США

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в наслаждении от страдания американцев в связи с рекордным перерывом в работе правительства. Об этом он сказал в Белом доме, передает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, большинство демократов в конгрессе были счастливы от страданий миллионов граждан.

Глава государства также заявил, что республиканцы не поддались на шантаж демократов, направленный против всей страны. Таким образом Трамп охарактеризовал шатдаун.

С 1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по поводу финансирования здравоохранения. Это 22-й шатдаун в истории страны и 4-й - при Трампе.

12 ноября Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.