https://news.day.az/world/1795004.html

Киев официально приостановил переговоры с Москвой

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой. "Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены", - приводит его слова издание Liga.net, передает Day.Az.