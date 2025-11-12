https://news.day.az/world/1795004.html Киев официально приостановил переговоры с Москвой Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой. "Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены", - приводит его слова издание Liga.net, передает Day.Az.
Киев официально приостановил переговоры с Москвой
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой.
"Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены", - приводит его слова издание Liga.net, передает Day.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре