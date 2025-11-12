Президент Ильхам Алиев: Вопросы занятости в регионах являются одним из главных приоритетов

Вопросы занятости в регионах являются одним из главных приоритетов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, принимая нового полномочного представителя Президента в Нахчыване и назначенных глав исполнительной власти ряда районов.

"В целом, за последние годы в Азербайджане были проведены масштабные реформы в сфере занятости, уровень безработицы снизился. Однако, правда и то, что сегодня также сохраняются тенденции миграции из регионов в Баку, большие города. Тому есть различные причины", - подчеркнул глава государства.