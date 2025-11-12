Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных полномочного представителя Президента в Нахчыванской АР и глав ИВ ряда районов

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенных полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике и глав ИВ ряда районов, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.