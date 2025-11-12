В Азербайджане внесены изменения в постановление "Об утверждении единой бюджетной классификации"

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении единой бюджетной классификации" от 11 октября 2018 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление в связи с этим.

Согласно постановлению, в функциональную классификацию расходов бюджета включены расходы, связанные с рыбным хозяйством и рыболовством, а также расходы Службы протокола Президента.

В подраздел "Рыбное хозяйство и рыболовство" включены расходы, связанные с деятельностью на водных объектах, управлением услугами в сфере рыбного хозяйства, охраной, увеличением, выращиванием, восстановлением и рациональным использованием рыбы и других водных биоресурсов, контролем и регулированием их вылова, предоставлением услуг по распространению информации в области рыбного хозяйства, управлением этими услугами, подготовкой проектов, связанных с рыбным хозяйством, устойчивым развитием аквакультуры, созданием и содержанием рыбоводческих предприятий, а также другие аналогичные расходы.