Названы причины оползня в Ахмедли

Оползень, произошедший в поселке Ахмедли Хатаинского района Баку, произошел по техническим причинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил журналистам завотделом Института географии им. акад. Гасана Алиева при Министерстве науки и образования Азербайджана Энвер Алиев.

По его словам, через данную территорию ранее проходила водопроводная труба, срок эксплуатации которой истёк: "Из-за разрушения трубы и утечки воды на поверхности почвы образовались водные скопления. Так как нижний слой почвы является водонепроницаемым, то это вызвало скользкость и, соответственно, оползень. Из-за скопления воды произошло смещение в ступенчатой части грунта".

Энвер Алиев отметил, что в районе возникла угроза оползней и в других местах: "Необходимо в кратчайшие сроки обновить систему водного хозяйства и заменить старые трубы на современные. Из-за течей в старых трубах образовались трещины, что создаёт опасность новых оползней в будущем. В правой и левой частях нынешнего оползня мы обнаружили разломы, и в дальнейшем здесь может произойти более крупное смещение грунта".