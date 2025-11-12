https://news.day.az/world/1794815.html Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,1. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 13:23 в среду, 12 ноября, по местному времени (07:23 по Баку) в восточной части острова Новая Гвинея.
Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее
В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,1.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в 13:23 в среду, 12 ноября, по местному времени (07:23 по Баку) в восточной части острова Новая Гвинея.
Их эпицентр располагался в 29 километрах к северо-востоку от города Горока с населением 18,5 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 110 километров.
