Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,1.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 13:23 в среду, 12 ноября, по местному времени (07:23 по Баку) в восточной части острова Новая Гвинея.

Их эпицентр располагался в 29 километрах к северо-востоку от города Горока с населением 18,5 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 110 километров.