https://news.day.az/world/1794771.html Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения самолета в Грузии - ФОТО Министерство национальной обороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения грузового самолёта C-130 в Грузии. Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на официальной странице министерства в социальной сети X.
Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения самолета в Грузии - ФОТО
Министерство национальной обороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения грузового самолёта C-130 в Грузии.
Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на официальной странице министерства в социальной сети X.
Ранее мы сообщали, что грузовой самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в районе азербайджано-грузинской границы.
