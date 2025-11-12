Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения самолета в Грузии

Министерство национальной обороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения грузового самолёта C-130 в Грузии.

Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на официальной странице министерства в социальной сети X.

Ранее мы сообщали, что грузовой самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в районе азербайджано-грузинской границы.