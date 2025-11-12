Не открывайте эти сообщения от девушек

В последнее время в социальных сетях появился новый вид мошенничества. Этот вид кибермошенничества контролируется из-за рубежа, а основными участниками являются молодые девушки.

Как сообщает Day.Az, сотни молодых азербайджанцев уже стали жертвами этого вида обмана.

Для реализации своих намерений злоумышленники используют социальную платформу "Instagram".

Например, девушка, которая якобы живёт в Сингапуре пишет молодому азербайджанцу. После нескольких дней общения в "Instagram" девушка предлагает перейти на "WhatsApp".

Молодой человек соглашается.

После нескольких дней общения в "WhatsApp" девушка начинает раскрывать свои настоящие намерения. Она сообщает, что занимается финансовым бизнесом и хорошо зарабатывает. Девушка предлагает парню присоединиться к финансовой пирамиде и зарабатывать крупные суммы. Молодой человек соглашается.

Парень, присоединившись к финансовой пирамиде, действительно получает доход. Например, инвестировав утром 30 долларов, к концу дня он зарабатывает 100 долларов. Заработанные 100 долларов действительно поступают на его счёт, и молодой человек считает, что за один день получил 70 долларов прибыли, поэтому продолжает работать в системе. На следующий день он инвестирует уже 100 долларов, рассчитывая, например, на 250 долларов прибыли.

Противоположная сторона стимулирует его инвестировать ещё больше. Со временем молодой человек увеличивает сумму вложений. Например, один день он инвестирует 2000 долларов, рассчитывая получить 4000 долларов. Однако на этот раз всё идёт не так: как только он инвестирует, система и "сингапурская" девушка блокируют его.

Тогда молодой человек понимает, что его обманули, но уже ничего нельзя сделать, так как ни адрес девушки, ни компании, в которую он вложил деньги, неизвестны.

Следует отметить, что большинство девушек представляются гражданами Сингапура, Малайзии, Индии, Индонезии, Германии, США и других стран.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит отвечать каждому, кто пишет в социальных сетях, и строить с ними близкие отношения.