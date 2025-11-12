На месте крушения турецкого самолёта продолжаются поисково-спасательные работы

В районе Сигнахи в Грузии продолжаются поисково-спасательные работы на месте крушения турецкого самолёта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территорию привлечены соответствующие подразделения и техника Министерства внутренних дел Грузии.

Район оцеплен, на ряде участков установлены полицейские посты.

Представителям местных и зарубежных СМИ не разрешается приближаться к месту происшествия.