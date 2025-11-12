Перевооружение Германии вызвало беспокойство во Франции
Перевооружение Германии, стремящейся стать доминирующей военной силой в Европе, вызывает беспокойство во Франции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.
По данным издания, несмотря на усилия французского президента Эммануэля Макрона по улучшению франко-германских отношений, в оборонных кругах Франции по-прежнему царит глубокое недоверие к Берлину.
"Это нечто среднее между настороженностью и ощущением угрозы. С ними будет сложно работать, потому что они будут чрезвычайно доминирующей силой", - заявил Politico один из французских военных чиновников.
При этом, по его словам, промышленная и экономическая мощь Германии вызывает в Париже не меньшую озабоченность, чем перевооружение страны. "Им не нужно будет вторгаться в Эльзас и Мозель, они могут просто их купить", - пошутил собеседник издания, упомянув французские регионы, которые Германия успешно захватила в ходе вторжения во Францию в 1940 году.
