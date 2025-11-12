В Финляндии начались военные учения

Учения противовоздушной обороны (ПВО) с участием 1,3 тысячи военнослужащих, включая военных из Швеции и Великобритании, и 400 единиц техники стартовали на западе Финляндии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

Отмечается, что учения проводятся на берегу Ботнического залива в северной части Балтийского моря, на полигоне "Лохтая" в Кокколе.

По данным СМИ, учения ADEX Mallet Strike 2/25, являющиеся главными учениями ПВО Финляндии, пройдут до 20 ноября. В них принимают участие около 1,3 тысячи военнослужащих, включая военных из Великобритании и Швеции, а также 400 единиц военной техники, около 20 самолетов, два вертолета и беспилотные летательные аппараты.