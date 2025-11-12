В Азербайджане внесены поправки в закон "Об ипотеке"

В Азербайджане усовершенствован механизм изменения права преимущества на погашение требований по ипотеке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в поправках закона "Об ипотеке", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно поправкам, предлагается нотариально заверять соглашение об изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований и регистрировать это право в государственном реестре.

При изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований между держателями ипотеки права будут зарегистрированы в государственном реестре недвижимости и официальном реестре движимого имущества в течение трех рабочих дней со дня представления документов.

При изменении права преимущества на погашение ипотечных требований ипотечное кредитование, держатель ипотеки, к которому переходит право преимущества, будет уплачивать государственную пошлину.

Государственная регистрация изменения права преимущественного удовлетворения требований по ипотеке обеспечит более эффективное функционирование этого механизма и позволит более рационально реализовывать права держателя ипотеки, обладающего таким правом.

В результате нового закона права преимущественного удовлетворения требований по ипотеке будут признаны и подтверждены государственным реестром через их регистрацию в государственном реестре недвижимости.

Ранее действовавший закон предусматривал возможность изменения этого права между держателями ипотеки на основании договора.