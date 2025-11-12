МИД Азербайджана поздравил народ с Днем Конституции

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ страны с Днём Конституции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министерство опубликовало в социальных сетях пост по этому поводу.

"Сегодня, 12 ноября, - День Конституции Азербайджанской Республики. Конституция Азербайджана - символ нашей независимости, суверенитета нашего государства и национального единства. Искренне поздравляем наш народ с этим знаменательным днем и желаем ему неизменной верности нашей государственности и свободе. С Годом Конституции и суверенитета!", - отмечается в публикации.