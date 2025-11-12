Азербайджан установил новый целевой ориентир по снижению выбросов парниковых газов

Утверждены национальная цель, предусматривающая сокращение выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2035 году по сравнению с базовым 1990 годом, а также документ, включающий эту цель - Обновленные, 3-и определенные на национальном уровне вклады (NDC 3.0).

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики поручено представить документ в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Министерство экономики обеспечит включение мер по декарбонизации в секторах энергетики, нефти и газа, транспорта, управления отходами, сельского хозяйства, промышленности, а также в жилых и нежилых помещениях в государственные программы, стратегии, национальные планы действий, концепции и другие документы для достижения национального целевого показателя, утвержденного частью 1 настоящего постановления, путем координации с соответствующими ведомствами.

Министерству энергетики поручено обеспечить реализацию мер по сокращению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе, в том числе в нефтегазовой промышленности, а также осуществить меры по увеличению доли возобновляемых источников энергии в этой сфере, повышению энергоэффективности и постепенному сокращению углеродоемких технологий. Министерство финансов примет соответствующие меры по финансированию мероприятий, предусмотренных для достижения национального целевого показателя, установленного документом NDC 3.0.