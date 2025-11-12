В Иране произошел взрыв на бензозаправке

Взрыв произошел на бензозаправочной станции в провинции Фарс в Иране. Об этом пишет ISNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, ЧП произошло 12 ноября на заправке в округе Джахром.

"Это происшествие привело к травмам семи человек", - рассказал руководитель скорой помощи провинции Масуд Абед.

Он подчеркнул, что два человека получили серьезные травмы.