Футболистка сборной Азербайджана вошла в символическую сборную Женской лиги России

Футболистка сборной Азербайджана Нигяр Мирзалиева вошла в символическую сборную 26-го, заключительного тура Женской лиги России.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на официальную пресс-службу чемпионата, игрок "Зенита" отметилась после матча с "ЦСКА" (0:1).

Встречу с московской командой она начала в стартовом составе и была заменена на 70-й минуте.

Отметим, что "Зенит" завершил сезон 2025/2026 на третьем месте с 52 очками. Ранее Мирзалиева уже попадала в символическую сборную тура в 10-м, 13-м и 17-м турах.