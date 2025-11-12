https://news.day.az/sport/1794945.html Футболистка сборной Азербайджана вошла в символическую сборную Женской лиги России Футболистка сборной Азербайджана Нигяр Мирзалиева вошла в символическую сборную 26-го, заключительного тура Женской лиги России. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на официальную пресс-службу чемпионата, игрок "Зенита" отметилась после матча с "ЦСКА" (0:1).
Встречу с московской командой она начала в стартовом составе и была заменена на 70-й минуте.
Отметим, что "Зенит" завершил сезон 2025/2026 на третьем месте с 52 очками. Ранее Мирзалиева уже попадала в символическую сборную тура в 10-м, 13-м и 17-м турах.
