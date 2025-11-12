ИИ-вирусы научились обходить антивирусы

Современные вирусы начали использовать искусственный интеллект для автоматического изменения своего кода и обхода традиционных систем защиты. Об этом сообщают "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вирусы вроде PromptFlux обращаются к облачным ИИ-сервисам через API, чтобы переписывать свою структуру и оставаться незаметными. Другие примеры - PromptSteal, маскирующийся под генератор изображений, и QuietVault, использующий ИИ-инструменты для кражи паролей и ключей шифрования. Аналитики Google предупреждают, что такие атаки становятся массовым явлением.

Обычные антивирусы не справляются с ИИ-вирусами, поскольку работают по базам известных угроз. Для защиты эксперты рекомендуют поведенческий анализ, системы мониторинга сетевого трафика и российские решения вроде Astra Linux, способные ограничивать выполнение опасных команд даже при проникновении вируса.