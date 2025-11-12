https://news.day.az/world/1794963.html

В Перу произошла ужасная авария - десятки жертв

В Перу произошло ДТП с участием автобуса. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, погибли 37,человек, еще 18 пострадали. Авария произошла на одной из автомагистралей региона Арекипа. По факту проводится расследование.