В Перу произошла ужасная авария - десятки жертв
В Перу произошло ДТП с участием автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, погибли 37,человек, еще 18 пострадали.
Авария произошла на одной из автомагистралей региона Арекипа.
По факту проводится расследование.
