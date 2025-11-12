В Перу произошла ужасная авария

В Перу произошло ДТП с участием автобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, погибли 37,человек, еще 18 пострадали.

Авария произошла на одной из автомагистралей региона Арекипа.

По факту проводится расследование.