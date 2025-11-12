Протестующие устроили беспорядки на COP30 в Бразилии

Активисты ворвались на территорию комплекса, где проводится климатический саммит ООН в Белене, и устроили столкновения с полицией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Двое охранников пострадали в результате нападения, сообщает Reuters.

Поначалу митингующие протестовали мирно, они скандировали лозунги, пели и танцевали, но после обстановка накалилась. Начались массовые потасовки с полицией, в результате которых травмы получили не менее двух служителей правопорядка.

Представители коренных народов требуют защитить леса Амазонии и хотят, чтобы позиция индейцев была учтена на саммите при принятии решений в области защиты тропических лесов.

30-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) проходит в бразильском городе Белен с 10 по 21 ноября.