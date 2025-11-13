Крупнейший американский джаз-портал опубликовал статью о Baku Jazz Festival-2025

На крупнейшем джаз-портале allaboutjazz.com, который является главным вестником новостей мирового джаза, вышла статья авторитетного английского джазового критика Йена Паттерсона о юбилейном 20-м Baku Jazz Festival.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, All About Jazz - веб-сайт, основанный Майклом Риччи в 1995 году, на котором публикуются новости, обзоры альбомов, статьи, видео, списки концертов и других мероприятий, связанных с джазом. Ассоциация джазовых журналистов признавала All About Jazz лучшим веб-сайтом, освещающим джаз.

В своей статье джазовый критик Йен Паттерсон, который лично присутствовал на Baku Jazz Festival-2025, не пропускающий ни одного подобного мероприятия, подробно рассказывает об истории фестиваля, его основателе джазмене Раине Султанове и как прошло юбилейное мероприятие.

"Отмечать 20-летие для любого джазового фестиваля - большое достижение. В Азербайджане это особенно значимо. Рождение и рост Baku Jazz Festival стали возможны благодаря видению, вере и неустанной работе его основателя и художественного директора.

Р. Султанов запустил фестиваль в 2005 году с выступлением Joe Zawinul Syndicate.

Два десятилетия спустя он до сих пор с удивлением вспоминает, что клавишник Майлза Дэвиса стал хедлайнером первого фестиваля.

За ним последовали и другие ученики Дэвиса - Херби Хэнкок (2006), Билли Кобэм, Майк Стерн, Кенни Гарретт.

Сцены фестиваля освещали также Эл Джерро, Хирам Буллок, Диана Ривз, Ричард Бона, Чарльз Ллойд, Мария Жоао и Бранфорд Марсалис.

В последние годы фестиваль принимал Гонсало Рубалькабу, Тео Крокера, Грегори Маре и Эдмара Кастаньеду.

Но, как подчеркивает сам Р. Султанов: "Джаз не знает границ и расширяет наше восприятие жизни".

Baku Jazz Festival развивался смело и прогрессивно. Программы развития молодых талантов, выставки, фильмы, мастер-классы и лекции способствовали воспитанию местных музыкантов и вывели фестиваль на новые городские площадки.

Восемь сцен BJF-2025 подчеркнули многослойность Баку - города с населением 2,5 млн человек, где современная архитектура соседствует с богатым историческим прошлым.

Тень истории здесь всегда рядом - ведь это место, где Восток и Запад сосуществуют уже веками.

Эта история встречи прошлого и настоящего, культурного слияния - и есть история джаза. BJF-2025 стал тому ярким доказательством.

В течение восьми дней музыканты из 21 страны представили джаз во множестве красок.

На сценах сменялись акустические, электрические и гибридные ансамбли. The Great American Songbook соседствовал с афро-карибскими и бразильскими ритмами. Бибоп, свинг и блюз звучали рядом с джаз-фьюжном. Импровизирующие музыканты объединялись с камерными оркестрами, а джаз переплетался с народной музыкой Кавказа, Балкан и Средиземноморья", - отметил Й. Паттерсон.

Baku Jazz Festival-2025 прошел в столице с 24 по 31 октября и привлек внимание не только местной, но и зарубежной прессы. На протяжении восьми дней в Баку выступили лучшие джазовые музыканты со всего мира. Площадки фестиваля приняли концерты, выставки, джем-сейшны, кинопоказы, мастер-классы, семинары, встречи с известными музыкальными экспертами.