https://news.day.az/officialchronicle/1794881.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти города Нафталан Вугар Вахид оглу Новрузов освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нафталан. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти города Нафталан
Вугар Вахид оглу Новрузов освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нафталан.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре