Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти города Нафталан

Вугар Вахид оглу Новрузов освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нафталан.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.