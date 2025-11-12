https://news.day.az/world/1794706.html В Ирландии заявили о приверженности военному нейтралитету Президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявила о приверженности сохранению военного нейтралитета страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в своей речи на инаугурации политик подчеркнула, что Ирландия бережно хранит традиции нейтралитета и непрерывно ведет миротворческую деятельность с 1958 года.
В Ирландии заявили о приверженности военному нейтралитету
Президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявила о приверженности сохранению военного нейтралитета страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в своей речи на инаугурации политик подчеркнула, что Ирландия бережно хранит традиции нейтралитета и непрерывно ведет миротворческую деятельность с 1958 года.
"Ирландия имеет особенно хорошие возможности для того, чтобы возглавлять и формулировать альтернативные дипломатические решения конфликтов и войн", - подчеркнула она.
