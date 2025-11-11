В МВД США рассказали об экспорте СПГ за год

США смогли нарастить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за год на 25%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью Fox News заявил американский министр внутренних дел Даг Бергам.

По его словам, сейчас США являются экспортером СПГ "номер один в мире" в связи с ростом экспорта.

7 ноября власти Греции подписали с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в ходе американо-греческого форума "Шестое партнерство по трансатлантическому сотрудничеству в области энергетики (P-TEC)" в Афинах.

До этого аналитический центр Bruegel сообщил, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с января по октябрь 2025 года снизились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,3 млрд куб. м (против 17,5 млрд куб. м).

1 ноября министр внутренних дел США Даг Бергам заявил, что имеющаяся в Европе инфраструктура не позволяет США полностью заменить Россию на рынке газа. По его словам, американские власти и представители Евросоюза предпринимают общие усилия, чтобы ЕС прекратил закупать российский газ, а для этого потребуются "инвестиции в инфраструктуру в Восточной Европе".