Евросоюз требует от Лондона до €6,5 млрд

Еврокомиссия выдвинула требование к Лондону выплатить от €4 до €6,5 млрд за возможность участия британских компаний в кредитном инструменте SAFE, предназначенном для развития европейской оборонной промышленности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект Еврокомиссии и европейских дипломатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет об инициативе "Безопасность для Европы" (SAFE), к которой Великобритания получила доступ в мае текущего года в рамках соглашения с Евросоюзом, призванного "перезагрузить" отношения после Brexit. Это соглашение, по сути, является оборонной сделкой.

Текущие правила Европейского союза ограничивают участие британских оборонных компаний в расходовании средств SAFE на уровне 35% для стран-членов ЕС. Присоединение Великобритании к SAFE позволит увеличить эту долю до 50-65%, однако потребует от страны выплаты Еврокомиссии суммы от €4 до €6,5 млрд, а также "административного сбора" в размере более €150 млн.

Издание также указывает на разногласия внутри ЕС по вопросу участия Великобритании в SAFE. Франция настаивает на ограничении участия британских компаний на уровне 50%, в то время как Германия возглавляет группу стран, выступающих за более высокий процент.

В мае Совет Евросоюза (ЕС) утвердил создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) для инвестиций в оборонное промпроизводство. Объем фонда оценивается в €150 млрд. Он также позволит ЕС и дальше поддерживать Украину.